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رياضة

27 لاعبا في القائمة النهائية لفريق شبان قنا في الموسم الجديد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:05 م
نادي الشبان المسلمين
نادي الشبان المسلمين
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رباب الهوارى
استقر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الشبان المسلمين بقنا على قيد 27 لاعبا في قائمة الفريق للموسم الجديد.

واللاعبون هم: مبارك عبيد مبارك، وأحمد صلاح علي، احمد ثابت طلبة، محمود جابر يوسف، مدحت رمضان ابو بكر، هانى عبدالوهاب محمد، حازم محمد محمد، احمد الليثي علي، صلاح الدين محمد حامد، محمد السيد فتوح، احمد محبوب عبدالمريد، خالد محمد عبدالشافي، احمد جمال عبدالودود، محمد نصر الدين أحمد، فهد محمد احمد، عمرو علي احمد حسين، ابراهيم حسن سيد، أحمد حمودة عبدالوهاب، أحمد خلف الله ابوالقاسم، حمزة أبو اليمين عبدالراضي، حمزه احمد علي، مصطفي السيد عيد، نصر خلف يوسف، محمود فرج أحمد، عماد الدين حمدى فاروق، محمود محمد احمد موسي، علاء صابر محمد "إعارة".

من جانب آخر فقد أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل لفريق شبان قنا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، التى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي شبان قنا أولي مبارياته أمام فريق بني سويف على ملعب استاد بني سويف الرياضي.
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