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أخبار البلد

أبوكلل: المنطقة العربية تعاني من تدخلات تحاول زعزعة أمنها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:35 م
جانب من المنتدى
جانب من المنتدى
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
قال محمد أبو كلل ممثل تيار الحكمة بالعراق، إن منطقتنا تعاني من تدخلات تحاول زعزعة أمنها، وتعاني من صراع عسكري يصل إلى أبعاد غير مسبوقة، مؤكدًا أن أبعاد التكامل الأفريقي يُعد أهم أسباب القضاء على الإرهاب.

وأضاف خلال فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي"، اليوم، أن محاربة مصر للإرهاب، هو الأمر الأكثر قدرة على تقديم الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أننا نحارب الإرهاب عسكريًا، ومعركتنا القادمة هي الأهم والأصعب، نظرًا أنها معركة فكرية.

وتابع: "القضاء على الإرهاب سيحد من الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ آلاف الأرواح، فالإرهاب من أهم أسباب استنزاف الموارد البشرية، ويتسبب في بقاء الدول في محطات الخلف".

يأتي المنتدى برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، و برعاية وزارة الثقافة وتنظيم كل من: مجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات، والمعهد الثقافي الأفريقي العضو بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أمين عام المنتدى.
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