إحالة مدير مدرسة بالبحيرة ومشرفة للتحقيق لتقاعسهم عن العمل

قرر الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إحالة مدير مدرسة الرحمانية الرسمية للغات ومشرفة رياض الأطفال للتحقيق لسوء مستوى النظافة بالمدرسة وبمنطقة ألعاب رياض الأطفال وعدم صلاحية بعض الألعاب بها وإحالة مشرفة فناء المبنى بالمدرسة للتحقيق لعدم تواجدها.



كما قرر وكيل الوزارة منح شهادة تقدير لـ عايدة مصطفى الجربة مشرفة فناء المبنى أ بمدرسة الرحمانية الرسمية لغات لالتزامها وتواجدها وسط التلاميذ خلال فسحة النشاط.



جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها وكيل الوزارة لإدارة الرحمانية التعليمية لمتابعة انضباط المدارس وانتظام العملية التعليمية بها وخاصة خلال وعقب فسحة النشاط؛ للتأكد من الالتزام والانضباط على مدار كامل اليومى الدراسى وتواجد الاشراف اليومى خلال فسحة النشاط سواء بالفناء والأدوار المختلفة ودورات المياه ومستوى الانضباط عند الانصراف وخروج الطلاب من المدارس والعمل بنفس أداء الفترة الصباحية وعند دخول الطلاب والتلاميذ وكذا تواجد المدرسين ومستوى الأداء والشرح بالفصول.



وتفقد وكيل الوزارة جلال جولته مدرسة الرحمانية الرسمية لغات والتى تضم 23 فصلا ( 9 رياض أطفال و11 ابتدائى و 3 إعدادى ) ينتظم بها 1050 تلميذا وتلميذة وتفقد فصول المدرسة وقاعات رياض الأطفال وتابع شرح المعلمات بقاعات kg1 ,kg2 ممن تم تدريبهن على منظومة التعليم الجديدة.



وتابع وكيل الوزارة سجلات حضور ومتابعة الموجهين للمدرسة وسجلات الأشراف بها وخلال جولته بالمدرسة مشيدا بتواجد مشرفة ( المبنى أ ) ووجودها وسط التلاميذ والحرص على الحفاظ عليهم وحمايتهم من التدافع أثناء فسحة النشاط.



ووجه مدير الإدارة بتكريم المعلمة كنموذج للالتزام بالعمل كما كلف الشئون القانونية بالإدارة بالتحقيق مع المدير والمشرفتين لعدم امتثالهم للوائح والقرارات المنظمة مع متابعة أعمال النظافة بالمدرسة وصيانة منطقة ألعاب الأطفال بها، والتأكد من موقف توزيع واستلام الكتب بالمدرسة، مؤكدا استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة التى يقوم بها وتكليفه لمديرى الإدارات والوكلاء ولجان المتابعة للقيام بجولات مماثلة لتحقيق الانضباط والوصول إلى أفضل أداء للعملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.



وتوجه وكيل الوزارة لزيارة مدرسة الرحمانية الابتدائية المشتركة والتى تضم عدد 19 فصلا للمرحلة الابتدائية يتعلم بها 1000 تلميذ وتلميذة بالإضافة إلى عدد 6 قاعات رياض أطفال تضم 240 طفل حيث تابع سجلات الإشراف اليومى بها ووجه مدير المدرسة ومدير المدرسة بمتابعة سرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى ( ب) الجديد الذى تم إنشاؤه بالمدرسة خلال الأسبوع الجارى حتى يتسنى عودة المدرسة للعمل بالكامل بنظافة الفترة الواحدة حيث تم تحويل عدد 11 فصلا للعمل خلال الفترة المسائية لحين الانتهاء من الأعمال المقررة بالمبنى الجديد.



قام وكيل الوزارة بمتابعة شرح معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للتلاميذ حيث تفقد قاعات kg1 بواقع 2 قاعة بالمدرسة وقاعات kg2 بواقع 4 قاعات حيث أدى الأطفال مجموعة من الفقرات والتى عكست مستوى التدريب والأداء المميز لهم والجهود المبذولة بالقاعات.



وتفقد فصول ( 1/1- 1/2- 1/3- 1/4 ) وأشاد بمستوى أداء المعلمين أثناء استماعه ومتابعته للشرح ومدى تفاعل التلاميذ مع معلميهم موجها بمتابعة موقف تسليم الكتب وخاصة خلال الفترة المسائية مع تكثيف أعمال النظافة بالمدرسة.



واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة الرحمانية الثانوية المشتركة والتى تضم 33 فصلا بوقع 11 فصلا لكل صف يتعلم بها 1560 طالبا وطالبة حيث تابع فعاليات الحصة السادسة بفصول المدرسة ومنها حصة المكتبة لفصل 2/7 وحجرة الحاسب الآلى حيث وجه بالالتزام بوضع الجدول الخاص بها بمكان واضح كما استمع لبعض اراء ومقترحات طالبات فصل 2/6 ادبى.

