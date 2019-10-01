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رياضة

ناوي على إحراج الأحمر.. قائمة نارية للإنتاج الحربي استعدادا لمباراة الأهلي فى الدوري

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:34 م
جانب من مباراة النادي
جانب من مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي
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محمد رشاد
أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه استعدادا لدخول معسكر مغلق لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلًا من "عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وابراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس ، فيما خرج باسم مرسي من قائمة الفريق للإصابة".

ولعب الإنتاج الحربى مباراة ودية مع الشمس استعدادًا لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام ، فيما فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد ضمن الجولة ذاتها.
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