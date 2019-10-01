ناوي على إحراج الأحمر.. قائمة نارية للإنتاج الحربي استعدادا لمباراة الأهلي فى الدوري

أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه استعدادا لدخول معسكر مغلق لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.





وضمت القائمة كلًا من "عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وابراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس ، فيما خرج باسم مرسي من قائمة الفريق للإصابة".





ولعب الإنتاج الحربى مباراة ودية مع الشمس استعدادًا لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.



