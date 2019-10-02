ورش حكي وفنون تشكيلية في فرع ثقافة مطروح

عقدت ورشة تصنيع مجسمات من الخيوط بقصر ثقافة مطروح بمشاركة الفنانة منى شاكر، بكنيسة الملاك وبحضور عدد من الأطفال بالكنيسة، وذلك اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقدم أنشطتها الفنية والثقافية لأبناء المحافظات الحدودية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.



وخلال الورشة تم تعليم الأطفال كيفية الدمج بين الألوان والخيوط لتكوين مجسمات صغيرة ومنها ما يمكن أن يستخدم كديكور فى المنازل.



كما أقيمت ورشتى تلوين وحكى تفاعلى بقصر ثقافة الطفل بمشاركة الفنانة هند عبدالحميد، الأولى ورشة تلوين بحضانة البستان بحضور عدد من الأطفال، والثانية ورشة حكى تفاعلى للأطفال بالحضانة عن أهمية التنوع فى الطعام وفوائد للجسم والنمو.