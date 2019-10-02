أثارت جدلاً.. عدلي القيعي يفسر تصريحاته عن أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت.. فيديو

عبّر عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة تصريحاته الأخيرة حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.





وكان جينيراسيون قد رفض خوض مباراة الإياب في برج العرب بسبب تغيير ملعب وموعد المباراة وعدم إخطاره بهذا الأمر قبل المدة القانونية.





وقال القيعي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد: "الزمالك تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي وليس عليه أي خطأ، ولا أحد يحق له أن يتدخل في النوايا، تصريحي بأننا يجب أن نشكر الفريق السنغالي لأنه أكد على الاستقرار الأمني في مصر، وأردت أن استفيد من حديثهم لمصلحة بلادي".





وتابع: "أعرف أن الجانب السنغالي كان يريد أن يحرج المسؤولين بجولتهم السياحية لكي يثبت أن مصر بلد أمان، وكنت أريد أن استفيد من هذا، ولن تؤخذ تصريحاتنا على أنها تستخدم في الصراع الداخلي بين الأهلي والزمالك ، الأزمة الزمالك ليس طرفًا بها، والفريق السنغالي سيقول أنا معي اللوائح، ونحن عبرنا عن رأينا في البرنامج".



