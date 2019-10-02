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ديني

حالة مرضية..الإفتاء ترد على من يستحم أكثر من ساعة .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:28 م
الإفتاء ترد على من
الإفتاء ترد على من يستغرق أكثر من ساعة في الاستحمام وتصف حال
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القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغُسل من الجنابة أو الاستحمام لأي غرض آخر، ينبغي فيه عدم الإسراف في الماء، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء وساوس الشيطان وتضييع الوقت في الاغتسال كما يحدث مع من يعانون من الوسواس القهري.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: أستغرق أكثر من ساعة في الاستحمام فهل في ذلك شيء؟ نعم هناك مشكلة وينبغي ألا يخرج الاغتسال من كونه عبادة إلى مرحلة المرض التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الاسترسال معها، لافتًا إلى مارواه الإمامان البخاري ومسلم :"أنه شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ : (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)" والمراد بذلك أنه يتيقن خروج الريح.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وهو ما يشبه اللتر من الماء، وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ) رواه الإمام أحمد وابن ماجة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما.
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