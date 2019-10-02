فايلر يعقد المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب السلام

أنهي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المحاضرة الأخيرة للاعبيه قبل التحرك الي ملعب السلام .



ويواجه أبناء الرداء الأحمر فريق الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدورى الممتاز مساء اليوم.



ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات مباشرة مساء غد باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل.