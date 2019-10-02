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رياضة

بيان جديد يشعل أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالى.. مستند

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:55 م
حكام مباراة الزمالك
حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون
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القسم الرياضى
أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا خلال الساعات القليلة الماضية يدين ما تعرض له فريق جينيراسيون فوت السنغالي من معاملة سيئة في مصر لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الاتحاد السنغالي في بيانه أن الفريق تعرض للظلم في مصر وكات هناك رغبة من قبل مسؤولي الزمالك لإرهاق بعثة بطل السنغال قبل المباراة.

جدير بالذكر أن جينيراسيون رفض خوض المباراة يوم الأحد الماضي وتمسك بموعدها السابق المقرر له يوم السبت 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يصدر الكاف قراره النهائي بشأن المباراة خلال الأيام المقبلة.
بيان جديد يشعل أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالى.. مستند
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