محمد صلاح يضيف الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك سالزبورج..فيديو

أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول الإنجليزي ، في شباك ضيفه نادي سالزبورج النمساوي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



وأحرز صلاح الهدف في الدقيقة 36 ، بعد متابعته لرأسية زميله فيرمينو بشكل رائع ، ليوسع النتيجة ويتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.



يذكر أن ساديو ماني قد أحرز الهدف الأول لليفربول ، وأضاف زميله أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 29.