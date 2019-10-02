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رياضة

محمد صلاح يضيف الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك سالزبورج..فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:43 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول الإنجليزي ، في شباك ضيفه نادي سالزبورج النمساوي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح الهدف في الدقيقة 36 ، بعد متابعته لرأسية زميله فيرمينو بشكل رائع ، ليوسع النتيجة ويتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

يذكر أن ساديو ماني قد أحرز الهدف الأول لليفربول ، وأضاف زميله أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 29.
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