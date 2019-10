رسميا.. جوجل تعلن عن 3 طرق جديدة لإخفاء نشاطك

أصبح من الصعب خلال هذه الفترة إخفاء نشاطنا على شبكة الإنترنت، خاصة وأن بعض التطبيقات جزءً من طريقة تشغيلها هي الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بمستخدميها بهدف ترويج الإعلانات أو تقديم اقتراحات مخصصة بناءً على اهتماماتهم أو ما يبحثون عنه على شبكة الإنترنت، لكن إذا كنت ترغب في إخفاء نشاطك عن شركة جوجل تتيح لك الشركة ثلاثة حلول جديدة.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تطرح شركة جوجل أدوات جديدة بمناسبة شهر الوعي بالأمن السيبراني، تمنح المستخدمين تحكم أكبر في خصوصية بياناتهم عند استخدام تطبيقات مثل خرائط جوجل "Google Maps"، ويوتيوب "YouTube"، والمساعد الشخصي "Google Assistant"، وأكدت الشركة أنها ستطلق وضع التخفي "incognito mode" مثل المتصفحات وسيتم طرحه على أندرويد هذا الشهر ثم آيفون.



وعند تفعيل وضع التصفح الخفي في تطبيق خرائط جوجل، لن يقوم التطبيق بحفظ بياناتك ونشاطاتك عليه، مثل الأماكن التي تبحث عنها، لكن في الوقت نفسه لن تقدم جوجل تجربة مخصصة لك أو اقتراحات بزيارة مكان معين لأنها لا تحصل على بياناتك ولا تعرف ما الذى تبحث عنه.



وأما بالنسبة لموقع يوتيوب، فإن جوجل أضافت ميزة الحذف التلقائي التي يمكنها حذف سجل المواقع وبيانات الويب وموقعك الجغرافي، تلقائيًا حسب الفترة الزمنية التي تختارها، فقط اضبط الفترة الزمنية للاحتفاظ بياناتك، اختر أن تبقى بياناتك لمدة 3 أشهر، أو 18 شهر، أو حتى تقوم أنت بحذفها يدويًا.



وتسمح جوجل أيضًا بمسح الأوامر الصوتية التي أصدرتها إلى المساعد الشخصي Google Assistant، دون الحاجة إلى فتح التطبيق علي هاتفك،لإخفاء نشاطك عن جوجل كل ما عليك فعله هو نطق عبارة “Hey Google, delete the last thing I said to you” أو “delete everything I said to you last week” ليتم حذف هذه البيانات، لسوء الحظ، لا يمكنك حذف أكثر من بيانات أسبوع من تاريخ مساعد Google باستخدام الأوامر الصوتية فقط.



إلى جانب هذه الخيارات الجديدة، تقوم جوجل حاليًا على بإنشاء ميزة فحص كلمة المرور داخل خاصية مدير كلمات المرور مباشرة، والتي تتزامن مع تسجيلات الدخول عبر Chrome و Android، ومن خلالها ستكون قادر على معرفة ما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بك قد تم تسريبها بسبب اختراق إحدى خدمات الطرف الثالث، أو العثور على كلمات المرور التي تستخدمها عبر أكثر من جهاز، أو استبدال كلمات المرور الضعيفة التي يسهل تخمينها لتي قد تكون لديك في مكان بعض الحسابات.