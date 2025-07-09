جيش الاحتلال ينفذ سلسلة من العمليات البرية المحددة داخل الأراضي اللبنانية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من العمليات البرية المحددة داخل الأراضي اللبنانية، حيث استهدفت مواقع وتحصينات تابعة لحزب الله.

وفي بيان رسمي؛ قالت قيادة جيش الاحتلال إن قوات فرقة 91 تواصل عدوانها على الحدود اللبنانية، وإزالة أي تهديد ينطلق من الأراضي اللبنانية، على حد تعبيرها.

وأضاف البيان: “القوات قامت بإحباط خلايا مسلحة وتدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله، بتوجيه من وحدة النيران التابعة للفرقة”.

وتابع: “جاءت هذه العمليات بناءً على معلومات استخباراتية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، ما دفع القوات لتنفيذ عمليات خاصة ومحددة لتدمير هذه الأهداف ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة”.

وأردف البيان: 'إحدى العمليات على سلسلة جبال جبل بلاط، رصدت قوات اللواء 300 مجمع يحتوي على مخازن أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لحزب الله، وقد قامت قوات الاحتياط بتدمير البنية التحتية الإرهابية هناك".

وفي عملية أخرى، كشف جيش الاحتلال أن قوات الاحتياط من لواء عوديد (9) عثرت على أسلحة مخبأة في منطقة وعرة قرب اللبونة، من بينها قاذفة متعددة الفوهات، رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة، مؤكدةً أنها صادرت ودمرت الوسائل القتالية التي تم العثور عليها.

كما أعلن الجيش اكتشاف منشأة تحت الأرض كانت تُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تدميرها بعملية هندسية من قِبل القوات.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه يواصل العمل لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل، ومنع أي محاولة لإعادة تمركز تنظيم حزب الله، مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي استنادًا إلى التفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.