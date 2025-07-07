المبعوث الأمريكي يواصل لقاءاته في بيروت.. ومواقف متباينة بشأن ملف سلاح «حزب الله»

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن المبعوث الأميركي الخاص توماس براك يواصل لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار جهود الوساطة الأميركية لإعادة الاستقرار إلى لبنان، مضيفًا أن اللقاء الجاري حاليًا يجمع بين براك ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقر السراي الحكومي بوسط العاصمة.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه هي المحطة الثالثة في جولة براك بلبنان، حيث استهلها بلقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي سلّمه رسميًا الرد اللبناني على المقترحات الأميركية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، إضافة إلى ملفات أخرى تتصل بالإصلاح الاقتصادي.

كما التقى براك رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في لقاء استغرق نحو ساعة، وشهد مناقشات معمقة حول ورقة الرد اللبناني، حيث أكد بري – بحسب بيان صادر عن مجلس النواب – أن الاجتماع «كان إيجابيًا وأخذ في الحسبان مخاوف اللبنانيين ومطالب حزب الله».

وأشار سنجاب إلى أن تصريحات بري تفيد بأن وجهة النظر اللبنانية حيال ملف السلاح، لا سيما ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، لاقت على ما يبدو تفهمًا أوليًا من الجانب الأميركي، وسط حديث عن إمكانية دمج السلاح ضمن استراتيجية دفاعية وطنية يتم التوافق عليها لاحقًا، في إطار حوار سياسي شامل.



وفيما يتعلق بموقف «حزب الله»، أكد المراسل أن الحزب يرفض أي تسليم أو تفكيك لسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، سواء المناطق الخمس التي احتُلت مؤخرًا أو الأراضي المحتلة سابقًا، مضيفًا أن الحزب يشدد على أن ملف السلاح يجب أن يُناقش في سياق وطني جامع، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

واختتم سنجاب بالقول إن براك عبّر، خلال كلمته في القصر الجمهوري، عن تفهم مبدئي للموقف اللبناني، لكنه أشار إلى أن تنفيذ أي تفاهمات سيحتاج إلى مناقشات تفصيلية دقيقة في الفترة المقبلة، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يكمن في التفاصيل، لا في المبادئ العامة.