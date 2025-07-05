إذاعة جيش الاحتلال: تأكدنا من اغتيال أحد عناصر حزب الله جنوبي لبنان

أكدت إذاعة جيش الاحتلال، اغتيال أحد عناصر حزب الله جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصيب مواطن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن “غارة بمسيرة إسرائيلية أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا”، وذلك بحسب "العربية. نت".



وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن منزلا في شبعا تم استهدافه من مسيرة إسرائيلية، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات.

