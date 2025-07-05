حزب الله اللبناني: تسليم السلاح مرهون بالإنسحاب الإسرائيلي

سلم المبعوث الأمريكي السفير توم باراك من أجل تحقيق سلام لبناني إسرائيلي ورقة شروط تحقيق السلام،والتي تضمن سحب حزب الله أسلحته من الجنوب اللبناني،ويعقب ذلك قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل الإنسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها.

وكان ينتظر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رد حزب الله وترددت الأنباء عن تسليم حزب الله رده للبرلمان اللبناني على ما وصفه بالورقة الاستسلامية التي تقدمها أمريكا بالوقت الراهن،وإن تسليم سلاح الحزب مرهون بإنسحاب إسرائيل المناطق الجنوبية اللبنانية المحتلة.

وترفض إسرائيل منذ عدة سنوات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة،وقامت إسرائيل مؤخرا بتنفيذ هجمات كبيرة داخل بيروت،وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحقيق التهدئة،ووقف إطلاق النار خلال العام الحالي عقب سعي إسرائيل لتدمير لبنان بتوسيع نطاق الحرب عليها لتحقيق أهدافها الاستعمارية بالمنطقة بإحتلال أجزاء من لبنان كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بوقت سابق خلال مؤتمر اقتصادي في باريس عام 2023.