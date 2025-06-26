حزب الله : الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها قادرة وحدها على مواجهة الطاغوت الأمريكي

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها قادرة وحدها على مواجهة الطاغوت الأمريكي و"دولة الإحتلال" المجرمة ومعهما الدعم الأوروبي علي حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء الليلة الأولى من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال قاسم : نحن في لبنان كحزب الله مع خيارت إيران الاستقلالية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية ونحن نفتخر أننا مع إيران ونحن تحت لواء الإمام القائد الشجاع علي الخامنئي.



وأضاف : الجمهورية الإسلامية أفشلت أهداف العدوان الثلاثة وهو وقف تخصيب اليورانيوم وضرب البرنامج الصاروخي وإسقاط النظام.



وختم قاسم تصريحاته قائلا : لا يمكن الخضوع للإملاءات والاستسلام ووطننا نريده عزيزاً لأجياليا وسنقاوم من أجل ذلك مهما بلغت التضحيات.