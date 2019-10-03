الرقابة الادارية تواجه قضايا الفساد.. تنفيذ 13 "جنائية" وعرض 58 متهما على النيابات المختصة في اخرى متنوعة

ضبط مدير مشروعات واخر بشركة مقاولات كبرى تقاضوا رشوة 800 ألف جنيه

القبض على مساعد رئيس شركة غاز تقاضى رشوة 250 ألف جنيه

القبض على رئيس وحدة الرصد البيئي في القاهرة بتهمة الرشوة

سقوط رئيس الإدارة المركزية للتعاونيات والإسكان بتهمة الرشوة

ضبط محاميين عرضا رشوة على موظف بالتأمينات للتغاضى عن تزوير شهادات

ضبط مدرس عرض رشوة على مديرة مدرسة لنقل بعض الطلاب

القبض على منتحل صفة مستشار إعلامي لإحدى الجهات السيادية



تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.



نجحت الهيئة في تنفيذ 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسئولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، كما تمت مواجهة انحراف 80 موظفا عاما.



وكان من ابرز تلك القضايا القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملوا مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الاعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد اعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.



والقبض على محاميان إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لقيامهما بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام، وذلك للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1,3 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.



كما تم القبض على كل من مساعد رئيس احدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسئولان بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات اسناد اعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.



والقبض على رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضي للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.



والقبض على رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.



وضبط مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ ماليه على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة، وقد اسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، ان المتهم استخدام مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.



بالرغم من التنبيهات المتكررة التي اشارت لها هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على نهو مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والابلاغ عن اية حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار فقد تم القاء القبض على أحد الأشخاص وشهرته (س.ز) لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لأحد الجهات السيادية على خلاف الحقيقة مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.



وضبط شخصان انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية وأوهما المواطنين بقدرتهما على نهو قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بحوالي 500 الف جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.