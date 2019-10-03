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مرأة

القهوة تطيل الشعر.. إليكي الطريقة السحرية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:47 م
طريقة استخدام القهوة
طريقة استخدام القهوة للشعر
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رشا عوني
الكثير لا يستطيع بدء يومه إلا بفنجان القهوة الصباحي، فهي لها مذاق مميز وكذلك العديد من الفوائد الصحية للجسم و القلب و الدماغ، لكن هناك فوائد أخرى للقهوة قد لا يعرفها البعض، منها أنها له تأثير كبير على إطالة الشعر بشكل سريع وآمن دون إنفاق أموال على منتجات الشعر الجاهزة .

هناك طريقة بسيطة يمكنك تجربتها مع القهوة لعلاج مشاكل الشعر، وهي تساعد على تطويل الشعر في أسرع وقت وبشكل ملحوظ لكن بشرط الاستمرار في تكرار الوصفة أسبوعيًا حتى تلاحظين الفرق في طول شعرك، وذلك بحسب نصائح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة ..

طريقة استخدام القهوة في تطويل الشعر :

هذه الطريقة الأولى سهلة وبسيطة، وخطواتها كأنك تصنعن فنجان قهوة للشرب، قومي بوضع ملعقة قهوة كبيرة مع كمية من الماء وقلبيها وضعيها على النار حتى يسخن الخليط، ثم اتركيها حتى تبرد تمامًا وبعدها قومي بتوزيع هذا الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر .

طريقة أخرى لاستخدام القهوة في تطويل الشعر :

هذه الطريقة ستستخدمين فيها القهوة مع زيت جوز الهند، وملعقة زيت خروع و2 ملعقة زبادي، وضيفي المكونات معًا واخلطيها جيدًا في وعاء ثم ابدأي في وضع الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف المتقصفة ثم لفي شعرك بمنشفة ساخنة، واتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه ، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا .
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