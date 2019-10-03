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محافظات

تعرف على برنامج بني سويف للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:16 م
تعرف على برنامج بني
تعرف على برنامج بني سويف للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة
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محمد عبد الحليم
تستعد محافظة بني سويف للإحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، والاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة من خلال العديد من المراسم ومظاهر الاحتفال.

ومن المقرر أن يضع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، يرافقه مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة، بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بني سويف، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين.

كما تتضمن الاحتفالية عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقى النحاسية التابعة لمديرية الأمن، ووسط ترديد الأغاني الوطنية ورفرفت الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة، كما تردد طلب الكشافة والمدارس الاغاني الوطنية ونشيد الصاعقة "قالوا ايه علينا"، وهتافات: "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة".

في حضور أعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية والشباب من طلبة الجامعة وفرق الكشافة وسط جموع من المواطنين وأهالي بني سويف.
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