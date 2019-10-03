أفضل طرق الغيارات بعد عمليات القدم السكري

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية بجامعة القاهرة إن القدم السكرى ومتابعة حالتها تستلزم الوصول إلى معرفة أفضل طرق الغيارات عليها بداية من الغيار التقليدي الذى هو عبارة عن التغيير بالشاش والقطن واستخدام محلول الملح و البيتادين لتطهير الجرح.



وقال الدكتور وليد الدالى إن الإصابة بمرض القدم السكري تعتبر من أكثر الإصابات ألما لما يعاني منه المريض من الآم موجعة وعادة ما يكون هناك نوعين من الإصابة بالقدم السكرى، أحدهما ناتج عن التهابات على سطح الجلد، أو قرح نتيجة خشونة الجلد بالقدمين، وحدوث قرحة عصبية نتيجة التهاب الأعصاب، بينما ينتج النوع الثانى من القدم السكرى عن إصابات يتسبب فيها قصور شرايين القدم.



وأضاف الدكتور وليد الدالى أن الغيارات الماصة تستخدم فى الجروح ذات إفرازات كثيفة، وتستخدم كغيارات ثانوية مع أنواع الغيارات الأخرى, من أمثلتها الشاش القطني الماص، أو الغيارات الحديثة، وغيارات اللاجينات حيث تستخدم فى الجروح ذات الإفرازات كثيفة ؛ عند ملامستها للجرح تكون طبقة من الجل، وتستخدم كغيارات ثانوية مع انواع الغيارات الأخرى، من أمثلتها الجيسات.



وأوضح الدكتور وليد الدالى أن غيارات الهيدروجيل: منها ما هو ماص للإفرازات ومنها ما هو مرطب للجروح حسب رطوبة الجرح من أمثلتها أكتيفورم، ويوجد الغيارات شبه النفاذة حيث تسمح بمرور بخار الماء والأكسجين، ولا تسمح بمرور الماء والكائنات الدقيقة، من أمثلتها الأوبسايت.