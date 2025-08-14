قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكسيك تسلم 26 من كبار عناصر العصابات إلى الولايات المتحدة
هايتي: مقتل شرطيين في هجوم جديد للعصابات المسلحة قرب العاصمة
استثناء هؤلاء الطلاب من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي .. تفاصيل
حرائق واسعة في سهل الغاب تلحق إصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء في سوريا
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
ما هي سنن النبي بعد صلاة الفجر؟.. تعرف عليها واغتنم ثوابها
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أعلنت السلطات المكسيكية، الأربعاء، أنها سلّمت 26 من عناصر العصابات البارزين إلى الولايات المتحدة، استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف منعهم من مواصلة أنشطتهم الإجرامية من داخل السجون المكسيكية.

وأوضح وزير الأمن المكسيكي، عمر جارسيا حرفوش، في مؤتمر صحفي، أن عملية النقل "ليست مجرد إجراء استراتيجي لتعزيز السلامة العامة، بل تعكس تصميمًا قويًا على حرمان هؤلاء المجرمين من إدارة شبكاتهم الإجرامية من خلف القضبان، والعمل على تفكيك نفوذهم".

وأكد المسؤولون أن عملية التسليم لم تكن جزءًا من مفاوضات أوسع بين البلدين، في ظل مساعي المكسيك لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بفرضها ترامب. وجرت العملية أمس الثلاثاء، بالتزامن مع تشديد السلطات الأمريكية الضغط على شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود.

ومن بين الأسماء البارزة التي تم تسليمها، أبيجايل جونزاليس فالنسيا، زعيم جماعة "لوس كوينيس" المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكارتل "خاليسكو نيو جنيريشن" سيئ السمعة، وروبرتو سالازار، المتهم بالمشاركة في قتل نائب في شرطة مقاطعة لوس أنجليس عام 2008.

 وأكدت وزارة العدل الأمريكية التزامها بعدم السعي لفرض عقوبة الإعدام على أي من المتهمين.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من عملية مشابهة، إذ سلّمت المكسيك في فبراير الماضي 29 من أفراد العصابات إلى الولايات المتحدة، بينهم تاجر المخدرات الشهير رافائيل كارو كوينتيرو، المتورط في قتل عميل بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 1985.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس تغيرًا ملحوظًا في استراتيجية المكسيك لمواجهة الجريمة المنظمة، من خلال التعاون الوثيق مع واشنطن في ملف تسليم المجرمين، في محاولة لقطع خطوط الاتصال بين قادة العصابات والمجموعات التابعة لهم داخل البلاد.

كما يشير محللون إلى أن استمرار هذه العمليات قد يسهم في إضعاف الهياكل القيادية للعصابات المكسيكية على المدى الطويل، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع هذه التنظيمات إلى إعادة ترتيب صفوفها والبحث عن طرق جديدة للحفاظ على نفوذها، ما قد يفتح جبهات جديدة في الحرب على المخدرات بين البلدين.

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

سارة خليفة

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

لعشاء صحي.. دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بوسي تثير الجدل بجمبسوت في أحدث جلسة تصوير جديدة

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

