المكسيك تسلم 26 من كبار عناصر العصابات إلى الولايات المتحدة

أعلنت السلطات المكسيكية، الأربعاء، أنها سلّمت 26 من عناصر العصابات البارزين إلى الولايات المتحدة، استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف منعهم من مواصلة أنشطتهم الإجرامية من داخل السجون المكسيكية.

وأوضح وزير الأمن المكسيكي، عمر جارسيا حرفوش، في مؤتمر صحفي، أن عملية النقل "ليست مجرد إجراء استراتيجي لتعزيز السلامة العامة، بل تعكس تصميمًا قويًا على حرمان هؤلاء المجرمين من إدارة شبكاتهم الإجرامية من خلف القضبان، والعمل على تفكيك نفوذهم".

وأكد المسؤولون أن عملية التسليم لم تكن جزءًا من مفاوضات أوسع بين البلدين، في ظل مساعي المكسيك لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بفرضها ترامب. وجرت العملية أمس الثلاثاء، بالتزامن مع تشديد السلطات الأمريكية الضغط على شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود.

ومن بين الأسماء البارزة التي تم تسليمها، أبيجايل جونزاليس فالنسيا، زعيم جماعة "لوس كوينيس" المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكارتل "خاليسكو نيو جنيريشن" سيئ السمعة، وروبرتو سالازار، المتهم بالمشاركة في قتل نائب في شرطة مقاطعة لوس أنجليس عام 2008.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية التزامها بعدم السعي لفرض عقوبة الإعدام على أي من المتهمين.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من عملية مشابهة، إذ سلّمت المكسيك في فبراير الماضي 29 من أفراد العصابات إلى الولايات المتحدة، بينهم تاجر المخدرات الشهير رافائيل كارو كوينتيرو، المتورط في قتل عميل بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 1985.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس تغيرًا ملحوظًا في استراتيجية المكسيك لمواجهة الجريمة المنظمة، من خلال التعاون الوثيق مع واشنطن في ملف تسليم المجرمين، في محاولة لقطع خطوط الاتصال بين قادة العصابات والمجموعات التابعة لهم داخل البلاد.

كما يشير محللون إلى أن استمرار هذه العمليات قد يسهم في إضعاف الهياكل القيادية للعصابات المكسيكية على المدى الطويل، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع هذه التنظيمات إلى إعادة ترتيب صفوفها والبحث عن طرق جديدة للحفاظ على نفوذها، ما قد يفتح جبهات جديدة في الحرب على المخدرات بين البلدين.