لعشاء صحي.. دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب.

دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب

المكونات:

- 4 صدور دجاج

- 200 غرام بورسين بالثوم والأعشاب

- 200 مل كريمة مفردة

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملح وفلفل

- بصلة واحدة

- بقدونس طازج للتزيين

طريقة تحضير دجاج مع صلصة بورسين بالثوم والأعشاب..

1. في مقلاة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

2. أضيفي صدور الدجاج وحمريها على كل جانب لمدة 5 دقائق تقريبًا.

3. أخرجي الدجاج وفي نفس المقلاة، اقلي البصل المفروم حتى يصبح شفافًا.

4. أعيدي الدجاج إلى المقلاة وأضيفي الكريمة والبورسين. اخلطي جيدًا.

5. اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق، مع إضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر.

6. اضبطي التوابل بالملح والفلفل.

7. دفيئة، مزينة بالبقدونس الطازج.

المعلومات الغذائية:

حوالي 450 سعرة حرارية لكل حصة، 30 غرام بروتين، 30 غرام دهون.

الوقت:

التحضير: ١٠ دقائق | الطهي: ١٥ دقيقة.