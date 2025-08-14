نتنياهو: معركتنا لا تقتصر على حماس… بل تشمل إيران ووكلاءها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "معركتنا ليست ضد حماس فقط، بل أيضًا ضد إيران ووكلائها"، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما وصف نتنياهو الصراع الجاري بأنه "صراع وجودي"، قائلاً إن إسرائيل تدافع عن "العالم الحر من الإرهاب والهمجية التي يروج لها النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمتلك القدرات الكافية للقيام بعمليات واسعة النطاق ما لم يكن هدفه متجاوز نزع السلاح من حركة حماس فقط.

وأضاف أن الهجمات ستستمر "طالما احتاج الأمر لإتمام مهمة صدّ تهديد الفناء" عن بلاده

وفي أول ظهور علني له عقب حملة الضربات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية النووية والعسكرية، ألقى خطابًا حمل نبرة تهديد واضحة، قال فيه: "الرد الإسرائيلي لم يعد كلامًا بل أصبح أفعالًا"، مستهدفًا قلب البرنامج النووي الإيراني ومنشآت التخصيب كما استهدف العلماء المشاركين فيه وصواريخ إيران الباليستية

وفي رد على سؤال عن احتمال اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أوضح نتنياهو أن "كل الخيارات مطروحة، وإن إسقاط النظام الإيراني قد يكون نتيجة محتملة، لكن ذلك من شأن الشعب الإيراني نفسه، ولن ينالوا حريتهم إلا إذا قاتلوا من أجلها"، مؤكدًا أن معركته ليست ضد الشعب الإيراني، بل ضد النظام الإسلامي الذي يضطهد ويفقر شعبه.