السعودية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ما يعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها الكامل لكافة المخططات الاستيطانية والتوسعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، على الموقف الثابت للمملكة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه التاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحذرت الوزارة من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تقوض أسس الشرعية الدولية، وتمثل اعتداءً على سيادة الدول، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.