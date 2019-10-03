رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: معاناة الطبقة المتوسطة سببها جشع التجار

قال مجدي البدوي، ورئيس اتحاد العمال الفرعي بالإسكندرية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ان أكثر من نصف معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة سببها ارتفاع الأسعار بالأسواق.



وأكد البدوي، لـ"صدي البلد" ان الأسواق المصرية معظمها موجودة بالشوارع ولا توجد رقابة حقيقية عليها، مضيفا ان ذلك يجعلهم يفرضون الأسعار المرتفعة علي المواطنين.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه يجب فرض الرقابة علي جميع الأسواق لمكافحة جشع التجار، والاسعار الخرافية التي يضعها التجار بدون وجه حق على السلع.



وأشار الي ان الرئيس السيسى يكلل جهوده لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لحياة كريمة.



وطالب الرئيس السيسي بتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.