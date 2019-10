بـ القميص الكاروهات.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة إيمي سالم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها جديدة بإطلالة كاجول.



وظهرت إيمي بملابس كاجول بقميص كاروهات باللون الكحلي والأسود والرمادي وجيبة باللون البيج، واعتمدت إيمي مكياجا هادئا وبسيطا مع تسريحة شعر انيقة بشعرها الأشقر.



والتقطت الصورة وهي تضع يدها بخصرها وكتبت ايمي علي صورتها "Was a great pleasure being in such top notch place like the #conduit #luxury #london"