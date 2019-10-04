قرار جديد من ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك

عقد احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعبين بعد مباراة الزمالك والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف وطالبهم بغلق ملف المباراة والتركيز في اللقاء المقبل أمام الجونة المحدد له بعد غدٍ الأحد اي بعد اقل من 72 ساعة.



وقرر ميدو سفر المقاصة اليوم إلى الجونة استعدادا للمواجهة المرتقبة حيث فضل ميدو السفر مبكرا حتى لا يتعرض اللاعبون للارهاق.



وعن مباراة الزمالك أكد ميدو ان المقاصة تعرض لظلم تحكيمي كبير و له ضربتا جزاء لم يحتسبهما الحكم محمد عادل.



وأوضح ميدو انه لا يعترض على التحكيم ، وانه يدعم التحكيم المصري ويطالب بعدم تكرار الأخطاء ضد اي فريق.



واشاد ميدو بأداء لاعبي المقاصة خاصة في الشوط الثاني رغم اهدار اكثر من 3 فرص محققة للتهديف ، معترفا بوجود بعض الأخطاء الفردية التي يسعى لتصحيحها خلال الفترة المقبلة لتفاديها.



ومن جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه لا يستحق الهزيمة امام الزمالك ، وقال تعرضنا لظلم تحكيمي كبير واهدرنا فرصا سهلة بالجملة كانت كفيلة بتغيير النتيجة جذريا.



وأضاف هويدي أن المقاصة قدم عرضا طيبا وسيعود للانتصارات في مباراته المقبلة أمام الجونة للمنافسة بقوة مع الكبار مع بداية الموسم.

