Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي شارع الخمراوية بشبرا يشكون عشوائية التكاتك وانتشار القمامة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
بعث المواطن مدحت عدلي، المقيم بشارع الخمراوية في حي شبرا مصر، برسالة يشكو فيها تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.

وقال عدلي في شكواه: "نحن أهالي شارع الخمراوية بالترعة البولاقية في منطقة شبرا نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".

وطالب مدحت عدلي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اليوم .. اجتماع حاسم لـ مجلس الأهلي بمقر مدينة نصر

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

فيديوجراف| مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم أمريكي

طريقة عمل الحواوشي.. 4 وصفات سهلة وسريعة كالمطاعم

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية