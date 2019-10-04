أهالي شارع الخمراوية بشبرا يشكون عشوائية التكاتك وانتشار القمامة

بعث المواطن مدحت عدلي، المقيم بشارع الخمراوية في حي شبرا مصر، برسالة يشكو فيها تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.





وقال عدلي في شكواه: "نحن أهالي شارع الخمراوية بالترعة البولاقية في منطقة شبرا نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".





وطالب مدحت عدلي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



