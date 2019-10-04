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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4-10- 2019 بمحافظات مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهى عمرو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الجمعة 4- 10 - 2019، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 4-10- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 23 34
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 20 32
الإسكندرية 20 32
بلطيم 19 32
مطروح 21 31
السلوم 20 32
سيوة 21 35
بورسعيد 24 29
دمياط 23 29
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 34
السويس 21 34
العريش 19 30
رفح 19 30
رأس سدر 22 35
نخل 12 33
نويبع 21 33
طابا 22 31
كاترين 14 33
الطور 23 35
شرم الشيخ 24 35
الغردقة 23 35
مرسى علم 24 31
الفيوم 19 34
بني سويف 19 34
المنيا 19 35
أسيوط 21 35
سوهاج 21 35
قنا 21 37
الأقصر 23 38
أسوان 24 40
أبوسمبل 24 38
الوادي الجديد 20 39
شلاتين 24 35
أبو رماد 24 35
حلايب 26 32
رأس حدربة 26 31

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