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السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
صندوق النقد الدولى يشيد بقرار خفض بعض أسعار المنتجات البترولية فى مصر

بوابة الأهرام
مدبولي: الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا فى التنمية

مبتدا
بيان للنائب العام: إخلاء سبيل المتهمين الأجانب على ذمة قضية التظاهر

المصري اليوم
الأوقاف: إطلاق حملة دعوية عامية بعنوان " هذا هو الإسلام" بـ 20 لغة

الوطن
الأزهر يطلق حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال
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