السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
صندوق النقد الدولى يشيد بقرار خفض بعض أسعار المنتجات البترولية فى مصر
بوابة الأهرام
مدبولي: الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا فى التنمية
مبتدا
بيان للنائب العام: إخلاء سبيل المتهمين الأجانب على ذمة قضية التظاهر
المصري اليوم
الأوقاف: إطلاق حملة دعوية عامية بعنوان " هذا هو الإسلام" بـ 20 لغة
الوطن
الأزهر يطلق حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
صندوق النقد الدولى يشيد بقرار خفض بعض أسعار المنتجات البترولية فى مصر
بوابة الأهرام
مدبولي: الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا فى التنمية
مبتدا
بيان للنائب العام: إخلاء سبيل المتهمين الأجانب على ذمة قضية التظاهر
المصري اليوم
الأوقاف: إطلاق حملة دعوية عامية بعنوان " هذا هو الإسلام" بـ 20 لغة
الوطن
الأزهر يطلق حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال