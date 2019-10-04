طهران تعتقل صحفية روسية بسبب إسرائيل

أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، بأن أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت صحفية روسية في طهران.



وأشارت الوكالة إلى أن الاعتقال جاء على خلفية اتهامها بالتجسس لصالح إسرائيل.



وأوضحت تاس أن الصحفية الروسية محتجزة لدى الحرس الثوري الإيراني.



جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني له جهاز استخبارات خاص به بعيدا عن المخابرات الإيرانية.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان إيران إحباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، بواسطة كمية كبيرة من المواد المتفجرة.



واتهمت إيران إسرائيل بالضلوع في محاولة الاغتيال.

