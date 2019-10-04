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أخبار العالم

120 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:05 م
الانتخابات الرئاسة
الانتخابات الرئاسة الجزائرية
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أ ش أ
ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن 120 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة.

وقال علي ذراع، مسؤول الإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن السلطة لم تستلم بعد أي ملف للترشح للرئاسة .. حيث يلزم للمرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين لتزكية ترشحه للرئاسة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للرئاسة يوم 25 أكتوبر الجاري، بعد 40 يوما من صدور قرار الدعوة للانتخابات يوم 15 سبتمبر الماضي.
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