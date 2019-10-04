هل نُقل السيرك القومى ومسرح البالون إلى مطار إمبابة.. الثقافة تجيب

نفت وزارة الثقافة فى بيان لها ما اثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول نقل السيرك القومى ومسرح البالون بالعجوزة الى ارض مطار امبابة .



واكدت فى بيان صادر عنها ان كل ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح مناشدة جميع ابناء الشعب المصرى تحرى الدقة فى تداول المعلومات .



تضمن البيان ايضًا الاشارة الى ان السيرك القومى ومسرح البالون يمثلان جزءا هاما من تاريخ الابداع فى مصر وشهدا أعمالا فنية أثرت الفكر والوجدان ويحملان صفة المعالم والرموز القومية.