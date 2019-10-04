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ثقافة

هل نُقل السيرك القومى ومسرح البالون إلى مطار إمبابة.. الثقافة تجيب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
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نفت وزارة الثقافة فى بيان لها ما اثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول نقل السيرك القومى ومسرح البالون بالعجوزة الى ارض مطار امبابة .

واكدت فى بيان صادر عنها ان كل ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح مناشدة جميع ابناء الشعب المصرى تحرى الدقة فى تداول المعلومات .

تضمن البيان ايضًا الاشارة الى ان السيرك القومى ومسرح البالون يمثلان جزءا هاما من تاريخ الابداع فى مصر وشهدا أعمالا فنية أثرت الفكر والوجدان ويحملان صفة المعالم والرموز القومية.
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