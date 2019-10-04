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فن

بسبب فيلم الأوسكار .. وزارة الثقافة اللبنانية تصدر بيانا لحسم جدل 1982

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:34 م
لقطة من فيلم 1982
لقطة من فيلم 1982
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أحمد البهى
أصدرت وزارة الثقافة اللبنانية بيانا صحفيا بسبب الجدل الذي أثير حول ترشيحها لفيلم 1982 ليمثلها فى مسابقة الأوسكار، خاصة أن العمل لا تنطبق عليه الشروط فيما يخص مدة العرض الجماهيرى قبل الترشيح.

وجاء بيان الوزارة كالاتى: "توضيحا حول الجدل الحاصل في موضوع ترشيح فيلم 1982 إلى الأوسكار واستبعاد فيلم Good Morning، نُلفت إلى أنه لا انحياز لدينا لأي منهما في ظل اعتماد الحرفية والمهنية مع كل الأفلام المؤهلة للترشح إلى الأوسكار، مع الإشارة إلى أن الوزارة تجري حاليا عملية تدقيق شاملة في ملف الترشيح لفيلم 1982 من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية ومنها لجنة الأوسكار الدولية على أن تعلن نتائج القرار النهائي فور انتهاء عملية التدقيق".

وتابع البيان: "نجدد الالتزام بكافة المعايير المطلوبة للترشح لجائزة الأوسكار والتزام الشفافية على أمل ان يكون هذا الموضوع خارج التجاذبات وعدم التشويش لحين انتهاء التدقيق في الملف".
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