Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أكثر من 15 عامًا.. جزء جديد من هذه الأفلام فى الطريق إليك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
حالة من النشاط الإنتاجى تعيشها السينما المصرية خلال الفترة الحالية ، وهو ما شجع عدد من صناع السينما فى التفكير فى إنتاج أجزاء ثانية من أعمال مر على طرحها سنوات طويلة، كانت قد حققت نجاح وقت عرضها .

أولى تلك الأعمال هو فيلم حريم كريم ، والذى سبق وان تم إنتاج الجزء الاول عام 2005 ، وقام ببطولته كل من الفنانين على راسهم مصطفى قمر وداليا البحيرى وياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وعلا غانم وطلعت زكريا .

ودارت أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب الخيانة ، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ثانى الأفلام التى تقرر إنتاج جزء ثانى منها ، هو فيلم اوقات فراغ ، والذى سبق وان عرض عام 2006 ، وكان يعد من التجارب الشبابية الناحجة ، وشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم وراندا البحيرى وعمرو عابد وكريم قاسم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقاد: سيطرة أفلام الجزء الثاني على موسم عيد الأضحى أنعشت الإيرادات.. والفكرة ليست جديدة على صناعة السينما.. والتجربة نجحت من قبل

الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.. لماذا كسر فيلم الفيل الأزرق حاجز الـ 100 مليون

علا غانم تتعاقد على حريم كريم الجزء الثاني

طلعت زكريا: حريم كريم من أقرب الأفلام إلى قلبي

ترشيحاتنا

القبض على متهم في 13 قضية اغتصاب و 3 قضايا قتل

اتحاد الصناعات: انخفاض قريب في أسعار مستلزمات البناء.. فيديو

احذر .. فعل شائع يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية المباراة الافتتاحية للجولة 3

أخبار التوك شو.. مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر.. البترول تكشف سبب خفض سعر البنزين

خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»