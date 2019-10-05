بعد أكثر من 15 عامًا.. جزء جديد من هذه الأفلام فى الطريق إليك

حالة من النشاط الإنتاجى تعيشها السينما المصرية خلال الفترة الحالية ، وهو ما شجع عدد من صناع السينما فى التفكير فى إنتاج أجزاء ثانية من أعمال مر على طرحها سنوات طويلة، كانت قد حققت نجاح وقت عرضها .



أولى تلك الأعمال هو فيلم حريم كريم ، والذى سبق وان تم إنتاج الجزء الاول عام 2005 ، وقام ببطولته كل من الفنانين على راسهم مصطفى قمر وداليا البحيرى وياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور وعلا غانم وطلعت زكريا .



ودارت أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب الخيانة ، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.



ثانى الأفلام التى تقرر إنتاج جزء ثانى منها ، هو فيلم اوقات فراغ ، والذى سبق وان عرض عام 2006 ، وكان يعد من التجارب الشبابية الناحجة ، وشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم وراندا البحيرى وعمرو عابد وكريم قاسم .