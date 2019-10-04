بعد حرب التصريحات بين جنش ورئيس الزمالك ونجله.. تعرف على القصة كاملة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك مع إدارة القلعة البيضاء.



وقال هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جنش طالب بالحصول على مقدم تعاقده من نادي الزمالك وتساءل جنش عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر» هل حرماني من الحصول على مستحقاتي جاء بسبب إصابتي أم بسبب شيء آخر.



وأضاف، أن ما كتبه جنش عبر تويتر آثار جدلا واسعا وغضبا لإدارة الزمالك، وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بالرد على جنش عبر تويتر، وذكر له أن لاعبين فقط حصلا على مقدم التعاقد وذلك سبب ظروف طارئة في النادي.



وشدد هاني حتحوت، علي أن أمير مرتضى منصور قال لجنش إن الشركة الراعية تأخرت في دفع المستحقات اللازمة للأندية فعقود اللاعبين في جميع الأندية باسثتناء بيراميدز تأخرت، وطالب جنش بأن يصبر مثل زملائه.



وتابع هاني حتحوت ، أن جنش قام بالرد على أمير مرتضى منصور وذكر له إنه كان لديه ظروف وتحدث معه كثيرا وتواجد في النادي لمدة 6 ساعات حتى يحصل على 200 ألف جنيه ثم قام أمير مرتضى بالتحدث مع وكيل أعماله وطالبه بأن يعطيه 150 ألف جنيه.

