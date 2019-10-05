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أخبار العالم

تعليق جديد من أمريكا على مظاهرات العراق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب الأوضاع في العراق عن كثب في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح مسئول بارز بالخارجية في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية: "التقارير التي تتحدث عن وفاة مواطنين موضع قلق عميق لنا، ونطالب جميع الأطراف بالتهدئة".

وأضاف المسؤول: "نؤمن بأن التظاهر العام مرتكز أساسي لكل نظام ديمقراطي، لكن لا مكان لأي عنف في المظاهرات، سواء من جانب القوات الأمنية أو المتظاهرين".

وتابع: "نحن مطلعون على المظاهرات ونراقب الوضع عن كثب، والتقارير المنشورة والتي تتحدث عن وفاة المواطنين موضع قلق عميق لنا، ونطالب جميع الأطراف بالتهدئة".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 41 قتيلا ومئات الجرحى، وفق تقرير حقوقي.

وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
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