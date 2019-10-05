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أخبار البلد

الإمام الأكبر مهنئا الرئيس والقوات المسلحة: ستظل حرب أكتوبر تذكر المصريين وأحرار العالم بالعزة والكرامة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
الإمام الأكبر، الدكتور
الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف
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محمد شحتة
هنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الإمام الأكبر، أن حرب أكتوبر ستظل تذكر المصريين وكل أحرار العرب والعالم بمعاني العزة والكرامة، وستبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابتها في وجه الطغاة والمستعمرين، ودليلًا على أن جندها المخلصون كانوا ولا زالوا الدرع الواقي والحارس الأمين الذي حماها طوال التاريخ من الغزاة والمعتدين وسيحميها الآن ويطهرها من إرهاب القتلة والمجرمين.

ودعا الإمام الأكبر جميع المصريين أن يستلهموا من هذه الذكرى معاني العزيمة والإصرار والعمل، وأن يبدأوا في خوض معركة البناء والإنتاج للنهوض بمصر ووضعها في مكانها الطبيعي بين الدول المتقدمة والرائدة اقتصاديًا وصناعيًا.

وشدد الإمام الأكبر على ضرورة الاصطفاف والتلاحم والوقوف بجانب قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الحق والوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.
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