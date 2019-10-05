تأديب مدير إدارة قنا التعليمية وبراءة الوكيل لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية مستلزمات الامتحانات بقنا، بمجازاة مدير إدارة قنا التعليمية ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وبراءة وكيل الإدارة لعدم ارتكابه مخالفات.





تضمن الحكم تغريم م.م. ، مدير إدارة قنا التعليمية بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب ط.ا. مدير التربية الخاصة وأ.م. ، رئيس قسم الطلبة والامتحانات، وبراءة عماد الدين عبد الرحيم، وكيل الإدارة.



