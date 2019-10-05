Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأديب مدير إدارة قنا التعليمية وبراءة الوكيل لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:31 م
المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية العليا
Advertisements
جودت عيد
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية مستلزمات الامتحانات بقنا، بمجازاة مدير إدارة قنا التعليمية ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وبراءة وكيل الإدارة لعدم ارتكابه مخالفات.

تضمن الحكم تغريم م.م. ، مدير إدارة قنا التعليمية بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب ط.ا. مدير التربية الخاصة وأ.م. ، رئيس قسم الطلبة والامتحانات، وبراءة عماد الدين عبد الرحيم، وكيل الإدارة.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين من الأول حتى الثالث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المقررة والمنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن لم يتبعوا أحد طرق الشراء الرسمية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات وقاموا بشراء مستلزمات طباعة إمتحانات النقل للتعليم الأساسي بالمخالفة للتعليمات، مما تسبب في إهدار للمال العام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبات تأديبية لـ 4 مسئولين بـ تعليم كفر الشيخ بسبب تعاقدات المعلمين

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف موعد ظهور قناة نادي الزمالك.. فيديو

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

سبب تحليق الطائرات النفاثة فى السماء 13 أكتوبر 1973 .. فيديو

نور الدين حكما للمصري والاتحاد بعد اعتذار الغندور

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الدوري المصري

في عيد ميلادها.. تعرف على سن بشرى الحقيقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان برتقالى.. شاهد إطلالة بشرى فى حفل عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور