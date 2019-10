تطل بـ الأبيض.. صفاء سلطان بـ فستان ساحر على إنستجرام

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة جديدة لها على وسائل التواصل الأجتماعى وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.



وظهرت صفاء سلطان بفستان طويل باللون الأبيض من الفرو ، وان شولدر يتناسب مع شكلها ويظهر رشاقتها



وقامت برفع شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود والبينك كأيشادو للعيون والرموش السوداء ، وأحمر شفاة باللون البينك الفاتح



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم وأسوارة لليد باللون الفضى لأكمال إطلالتها







لما الوحده منا بتنولد اول لون بتلبسه الزهر وبتتزين غرفة امها بالوردو الزهر والهدايا يلي بتجي لكل ام بيكون لونها زهر وبس تروح عالمدرسه بتكون اكسسواراتها وشنتاية مدرستها وكل اغراضها زهر ولما بتنخطب بتلبس بدله زهر ولما بدها تكون بمنتهى الانوثه وتطالع البيبي يلي جواتها بتلبس زهر واول لعبه منختارها باربي زهر ... هاللون بيعني الانوثه الحب الحياه الامومه ... وانا شخصياً بحب هاللون كتييير لأنه بيشبه كل وحده فينا 💕💕💕 شكراً لمصممة الازياء نيڤين بشيتي ازياء (خانم) @nivinbashitiofficial وكل الشكر لأخي سلطان يلي خلى من الصور لوحه تقول الحياه حلوه هو وفريق العمل يلي معه وقريباً رح ينزل فيديو ميكينغ اوف لهاد السيشن على قناتي عاليوتيوب استنونا @sultan.s.sultan1 شكراً للغالي الصديق العتيق يلي بحبه من قلبي وسام الصواف على شعري يلي حبيته كتير @wesamalsawafcom &hmoudeh

A post shared by safaasultaan (@safaasultaan) on Oct 5, 2019 at 8:24am PDT