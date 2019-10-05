ليفربول يحقق فوزا دراماتيكيا على ليستر سيتي بالدوري الانجليزي .. فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي منافسه ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف ليفربول الأول عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41 من عمر المباراة وتعادل ماديسون لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 80 من زمن المباراة .



وسجل الهدف الثاني ميلنر من ضربة جزاء في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .



وخرج محمد صلاح نجم ليفربول مصابا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ونزل بدلا منه ادم لانانا .



واهدار مهاجمي فريق ليفربول وعلي رأسهم محمد صلاح العديد من الفرص والهجمات يسهل التسجيل منها وهز شباك ليستر سيتي الا انها برعونه تكون خارج الملعب .



وكان ليفربول فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تفوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.



وبهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يتجمد رصيد ليستر سيتي عند المركز الثالث بـ 14 نقطة.