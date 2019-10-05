Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح خارج الصورة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباريات السبت الممتاز ، بإقامة 6 مباريات في الدوري الإنجليزي اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثامنة ، وقاد السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في أبرز المباريات.

وغاب نجمنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي ، ليغيب تمامًا عن صراع هدافي الدوري الإنجليزي والذي يتصدره الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.

ويعرض صدى البلد جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

1- سيرجيو أجويرو ، مهاجم مانشستر سيتي : 7 أهداف

2 - تامي إبراهام ، مهاجم نادي تشيلسي : 7 أهداف

= أوباميانج ، مهاجم نادي ارسنال : 7 أهداف

4 - تيمو بوكي ، مهاجم نوريتش سيتي : 6 أهداف

= رحيم ستيرلنج ، مهاجم مانشستر سيتي : 6 أهداف

6 - هاري كين ، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير : 5 أهداف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020

أجويرو يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي .. ومحمد صلاح يتعثر

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى .. الصدارة تهرب من محمد صلاح

محمد صلاح يتراجع.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة الخامسة

تيمو بوكي يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يتصدر ومحمد صلاح يتذيل القائمة

ترشيحاتنا

عودة الحياة لفتاة ولدت بنصف وجه.. شاهد ماذا حدث

بشرى فى اليوم العالمي للمعلم.. تعليم البرلمان تطالب بزيادة راتب المعلم لـ 4 آلاف جنيه

حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل

أحمد موسى يفضح الجزيرة: يتحدثون عن سد النهضة منذ 2011

تأكد غياب نجم الفريق.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة إف سي مصر

بسبب الأهلي.. ميتشو يستبعد فرجانى ساسى ومحمود علاء من الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا