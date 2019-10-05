ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح خارج الصورة

انتهت مباريات السبت الممتاز ، بإقامة 6 مباريات في الدوري الإنجليزي اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثامنة ، وقاد السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في أبرز المباريات.



وغاب نجمنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي ، ليغيب تمامًا عن صراع هدافي الدوري الإنجليزي والذي يتصدره الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.



ويعرض صدى البلد جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم



1- سيرجيو أجويرو ، مهاجم مانشستر سيتي : 7 أهداف



2 - تامي إبراهام ، مهاجم نادي تشيلسي : 7 أهداف



= أوباميانج ، مهاجم نادي ارسنال : 7 أهداف



4 - تيمو بوكي ، مهاجم نوريتش سيتي : 6 أهداف



= رحيم ستيرلنج ، مهاجم مانشستر سيتي : 6 أهداف



6 - هاري كين ، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير : 5 أهداف