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رياضة

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
جوزيه
جوزيه
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حسن العمدة
قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن البرتغالي مانويل جوزيه كان يكره حب جماهير الأهلي له خلال المباريات.

وأضاف ياسر المحمدي، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جوزيه دخل معه في مشادة، وعاند معه في عدم الاعتماد عليه في المباريات.

وتابع أنه في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت في ستاد القاهرة رغم غياب محمد أبو تريكة ومحمد بركات رفض الدفع به في تلك المباراة وطالب الجمهور بنزوله وقام بإجراء 3 تغييرات خلال 5 دقائق.

واختتم أن جوزيه قال له طالما يطلب الجمهور بالاعتماد عليك فلن يحقق لهم ذلك المطلب.
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