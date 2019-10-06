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محافظات

وفدان من ماليزيا وإندونيسيا يزوران منطقة آثار البهنسا بالمنيا.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
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ايمن رياض
استقبلت المنطقة الأثرية بالبهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا وفدًا سياحيا من دولتي ماليزيا وإندونيسيا قادمًا لزيارة المنطقة، التي تضم عددا كبيرا من شهداء صحابة رسول الله، حيث يضم المكان أضرحة تخص الصحابة البدريين ممن شاركوا الرسول عليه الصلاة والسلام في موقعة بدر الكبرى.

قال سلامه زهران مدير منطقة اثار البهنسا بمحافظة المنيا، إن المنطقة استقبلت وفدا من دولتي ماليزيا وإندونيسيا وقاموا بزيارة أضرحة الصحابة والشهداء، ومسجد الحسن الصالح بن على، بالإضافة لزيارة ضريح الجمام والبدريين والأمير زياد، لافتا الى أن المنطقة استقبلت في نفس الوقت عددا من الزوار من جميع المحافظات.

يذكر أن المنيا استقبلت ايضا اليوم وفود سياحية من انجلترا وبلجيكا، واخرى متعددة الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة شمل برنامج الزيارة زيارة مناطق بني حسن وتل العمارنة.

وفدان من ماليزيا وإندونيسيا يزوران منطقة آثار البهنسا بالمنيا.. صور
وفدان من ماليزيا وإندونيسيا يزوران منطقة آثار البهنسا بالمنيا.. صور
وفدان من ماليزيا وإندونيسيا يزوران منطقة آثار البهنسا بالمنيا.. صور
وفدان من ماليزيا وإندونيسيا يزوران منطقة آثار البهنسا بالمنيا.. صور
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