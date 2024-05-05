عمرو رمزي عن " لانش بوكس " : المسلسل كويس وعمل صدى جيد| فيديو

قال الفنان عمرو رمزي ، إن مسلسل " لانش بوكس " مستوحى من مسلسل غير مصري ، متابعا :" من المهم ان تقدم الفكرة وفقا لحدود المجتمع وان تكون على دراية بحدود المجتمع ".

وتابع الفنان عمرو رمزي ، خلال لقائه لبرنامج " آخر النهار " ، مع الاعلامي تامر امين على شاشة " النهار " ، أن مخرج المسلسل " السهل الممتنع ، وعارف هو بيعمل ايه ، وماذا يريد في كل مشهد ومن كل فنان .

وتابع : الحمد لله المسلسل كويس وعمل صدى جيد ولم يلق اي نقد غير جيد من النقاد الفنيين .

واشار الي ان فريق العمل بالكامل كانت علاقته جيده ببعضه ، والفنانة غادة عادل اصبحت تجيد الادوار الصعبة الي جانب انها شخصية لذيذه وخفيفة .