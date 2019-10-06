عمرو موسى: 6 أكتوبر نصر وطني ويوم سعادة وفخر المصريين والعرب أجمعين

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن السادس من أكتوبر يوم نصر وطني ويوم سعادة وفخر لمصر والمصريين والعرب أجمعين.



وقال موسى في تصريحات له، إن حرب أكتوبر تميزت بأداء عسكري عظيم ساندته سياسة تميزت بالذكاء والدهاء، ودبلوماسية على أعلى مستوى من الاحتراف والمهنية؛ مع رصانة إعلامية استثنائية شكلت جميعًا موقفًا وطنيًا مهيبًا استعاد الثقة والهيبة والاحترام لمصر.



وأضاف موسى، أن الاحتفال بنصر أكتوبر واجب وطني، ويؤكد الحاجة لمراجعة شاملة لملف الحياة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم، وهو ماعلينا أن ننجح فيه. لا بديل عن ذلك؛ فنصر أكتوبر لا يصح أن يقف وحده.