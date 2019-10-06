تدريبات استشفائية لـ ياسر إبراهيم في الأهلي

أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



وخاض مدافع الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.



وشارك ياسر ابراهيم، في مباراة الفريق التي أقيمت أمام أسوان على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.



