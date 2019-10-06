افتتح معرض المدن الغارقة.. أمين عام الآثار يدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر .. صور

وجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار، الدعوة للشعب الأمريكي لزيارة مصر وآثارها العظيمة، والاستمتاع بحضارتها العريقة.



جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد أثناء افتتاحه معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" وذلك بقاعة مكتبة رونالد ريجان الرئاسية بمدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأعرب الحاضرون عن سعادتهم بما قامت به الوزارة من افتتاحات للعديد من المشروعات الاثرية، وخاصة المتاحف وتطوير بعض المناطق والمواقع الاثرية ومن بينها منطقة اهرامات الجيزة مما سيزيد عدد الليالي السياحية لهم في القاهرة للذهاب لتلك المتاحف والمناطق والاستمتاع بمشاهدة الاثار الخاصة بها.



جدير بالذكر ان هذا المعرض سيستمر في قاعة رونالد ريجان الرئاسية حتي ١٢ ابريل ٢٠٢٠، وهو يضم ٢٩٣ قطعة أثرية تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء ابو قير، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبو الهول، بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.



بدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلي المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس.