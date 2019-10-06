بـ إطلالة ناعمة.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " من الأفضل أن يتم تطهير الماء من خلال طركها وشانها ".





وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



زى القمر - عسل يامنوش - مشاء الله





يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.





