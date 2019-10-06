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فن

بـ إطلالة ناعمة.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:00 م
منة فضالى
منة فضالى
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " من الأفضل أن يتم تطهير الماء من خلال طركها وشانها ".


وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

زى القمر - عسل يامنوش - مشاء الله


يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.


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