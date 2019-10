5 معلومات عن وئام رضوان متسابقة الكرسي المتحرك في ذا فويس

تصدرت المتسابقة المغربية وئام رضوان ترند جوجل وذلك بعد تسببها فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك لـ ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.



وفوجئت اللجنة بالحالة الصحية للمتسابقة بعد أن أعجبت بأدائها الغنائي وتقديمها اغنية You Are The Reason وهو ما دفع اللجنة إلى الاستدارة لها وذهبوا الى تقبيل رأسها ومساندتها على المسرح كما بكى محمد حماقى بعد رؤيتها.



نرصد معلومات عنها..

وئام رضوان من المغرب وتبلغ من العمر 19 عاما.

هوايتها المفضلة القراءة.

تعشق الموسيقى وترفض الاستسلام للمرض.

تعرضت للمرض الذي تسبب فى شللها منذ صغرها ولكنها قررت التحدي.

كانت تعانى من عدم وجود اصدقاء فى حياتها بسبب مرضها إلا أنها فى الفترة الاخيرة استطاعت جذب أصدقاء لها.